Londra'nın güneyinde iki geniş arazide yangın çıktı - Son Dakika
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Londra'nın güneyinde iki geniş arazide yangın çıktı

29.07.2022 22:16
Londra'nın güneyinde iki geniş arazide yangın çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde yerleşim alanlarına yakın iki geniş arazide çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde yerleşim alanlarına yakın iki geniş arazide çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Londra İtfaiye Teşkilatından (LFB) yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Londra'nın güneyinde West Wickham ve Bexleyheath'de iki geniş arazide yangınların çıktığı, alevlerin kısa zamanda yaklaşık 2 hektarlık otlak alana yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin ise olay yerlerinde müdahalelerinin halen devam ettiği, arazilerin yakınında yaşayanlardan dumandan etkilenmemeleri için evlerinde kalmalarının istendiği kaydedildi.

İngiltere'de son haftalarda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava şartları nedeniyle, özellikle Londra'da çok sayıda yangın meydana gelmiş, itfaiye teşkilatı yangınları kontrol altına almakta zorlanmıştı.

İngiltere'de 19 Temmuz'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşarak tüm zamanların en sıcak günü olarak kaydedilmişti.

Londra İtfaiye Teşkilatı ise Londra'nın dört bir yanında hava sıcaklığından kaynaklı yangınların çıktığı çok sayıda noktaya aynı anda müdahale etmek zorunda kalmıştı.

İtfaiye Teşkilatı, bir gün içerisinde sadece Londra'da toplam bin 446 yangına müdahale etmişti.

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Kaynak: AA

İtfaiye, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'nın güneyinde iki geniş arazide yangın çıktı - Son Dakika

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