Londra'nın merkezindeki metro istasyonu yakınında yangın çıktı - Son Dakika
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Londra'nın merkezindeki metro istasyonu yakınında yangın çıktı

17.08.2022 14:18
Londra'nın merkezindeki metro istasyonu yakınında yangın çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde Londra Köprüsü metro istasyonunun yakınında yangın çıktığı bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde Londra Köprüsü metro istasyonunun yakınında yangın çıktığı bildirildi.

Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB) tarafından yapılan açıklamada, başkentin merkezindeki London Bridge istasyonunun yakınında büyük bir yangının çıktığı, yaklaşık 70 itfaiyecinin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada yerel saatle sabah 09.20'de yangın bildirimini alan itfaiyenin, olay yeri yakınındaki London Bridge metro istasyonunu boşaltarak kullanıma kapattığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ve olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'nın merkezindeki metro istasyonu yakınında yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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