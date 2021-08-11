İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği çalışanı, Rusya'ya ajanlık yaptığı suçlamasıyla yakalandı - Son Dakika

İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği çalışanı, Rusya'ya ajanlık yaptığı suçlamasıyla yakalandı

İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan bir kişi, Rusya adına casusluk yapmak suçlamasıyla yakalandı.

İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan bir kişi, Rusya adına casusluk yapmak suçlamasıyla yakalandı. Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Federal Savcılık memurlarının 10 Ağustos'ta Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan David S'yi yakaladığı ifade edildi. Açıklamada, Potsdam'daki evinde ve iş yerinde arama yapılan David S'nin hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. David S'nin Kasım 2020'den bu yana "bilinmeyen miktarda" para karşılığında Rus istihbaratına casusluk yaptığı aktarılan açıklamada, zanlının gizli belgeleri Rus gizli servisine verdiği kaydedildi. Açıklamada, operasyonun İngiliz makamlarının bilgisi ve desteğiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.

Son Dakika

15 yaşındaki genç, dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca "Pişmanım" dedi

Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında

Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!

Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti

Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti

8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!