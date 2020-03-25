İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı Dick koronadan hayatını kaybetti - Son Dakika

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İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı Dick koronadan hayatını kaybetti
6 saat önce
İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı Steven Dick, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı Steven Dick, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı Steven Dick'in (37) korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi Yardımcısı Dick'in ölümünden derin üzüntü duyulduğu belirtildi. - BUDAPEŞTE
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:18 Kaynak: İHA
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