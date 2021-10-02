Üye Girişi
İngiltere'nin en iyi tatil yerleri listesinde dikkat çeken bölge: Cornwall - Son Dakika

İngiltere'nin en iyi tatil yerleri listesinde dikkat çeken bölge: Cornwall

02.10.2021 12:27

- İngiltere'nin en iyi tatil yerleri listesinde dikkat çeken bölge: Cornwall İngiltere'nin güneybatısında yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Cornwall bölgesi, ülkenin "en güzel tatil yerleri" arasında sıkça yer alarak yılın her döneminde ağırladığı ziyaretçileriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

- İngiltere'nin en iyi tatil yerleri listesinde dikkat çeken bölge: Cornwall

MANCHESTER - İngiltere'nin güneybatısında yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Cornwall bölgesi, ülkenin "en güzel tatil yerleri" arasında sıkça yer alarak yılın her döneminde ağırladığı ziyaretçileriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Cornwall, ülkede ziyaret edilmesi sıklıkla önerilen yerler arasında yer alarak adından söz ettiriyor. Turizm, su sporları, balıkçılık gibi öne çıkan faaliyetleri ile ülkenin gözde bölgelerinden biri olan Cornwall, her yıl farklı kaynaklarda "İngiltere'nin en popüler tatil yerleri" listesinde yer alıyor. En son The Telegraph gazetesine göre "İngiltere'de ziyaret edilmesi gereken en güzel 10 yer" arasına giren Cornwall, BBC'ye göre, "2021 yaz tatili için en popüler 10 yer", Guardian'a göre "Yurt dışı tatilini anımsatan en iyi 10 yer", Independent'a göre, "Aileler için en iyi tatil yerleri" ve "Eylül ayında ziyaret edilecek en iyi yerler" gibi farklı listelere adını yazdırdı.

Yaz tatilinin bitmesine rağmen Cornwall'a ilgi sürüyor

Seyahat severlerin İngiltere'de büyük bir ilgiyle ziyaret ettiği bölgelerden biri olan Cornwall, yılın her sezonu yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Yaz tatilinin bitmesine rağmen bölgedeki şehir merkezlerinde ve sahillerde ziyaretçiler yıl boyunca açık havanın tadını çıkarmaya devam ediyor. Cornwall, doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakırken, 250 milden fazla sahil şeridi ve 300'den fazla plajıyla " Birleşik Krallık'ta en sık deniz tatili yapılan yerlerden biri" olarak biliniyor. Su sporları ve doğa yürüyüşü de bölgedeki en popüler aktiviteler arasında bulunuyor. Yerel basına göre bölgenin en popüler şehirleri arasında ise Newquay, St Ives, Falmouth, Austel ve Tururo yer alıyor.

Covid-19 nedeniyle yurt dışına çıkamayan İngilizlerin de gözdesi

Hükümetin Covid-19'a karşı önlem olarak uyguladığı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Cornwall, yaz ayları boyunca yurt dışına çıkamayan İngiliz turistleri ağırladı. Geçtiğimiz ay yerli turistlerin yoğun talebi nedeniyle bölgede Covid-19 vakalarında artış kaydedilmesinden sonra hükümet bölgeye seyahat edilmemesine yönelik çağrıda bulunmuştu.

Uluslararası ilişkiler için önemli bir bölge

Bu yıl Haziran ayında G7 Liderler Zirvesine de ev sahipliği yapan Cornwall, bölgedeki Carbis Körfezi'nde gerçekleştirilen buluşmada Fransa, İtalya, Almanya, Kanada, Japonya ve ABD liderlerini ağırladı. Liderler iklim değişikliği ve salgınla mücadele gibi konuları görüşmüştü. Zirvenin açılış gününe İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu Prens Charles da katılmıştı.

Eden Projesi'ne ev sahipliği yapıyor

İngiltere'de bir ziyaret merkezi olan ve "dünyanın en büyük serası" olarak bilinen Eden Projesi, binlerce bitki türüne ev sahipliği yapan ve ilgi çekici yerlerden biri olarak Cornwall'da yer alıyor. 2001 yılında ziyarete açılan mimarlık harikası yapıda binlerce çeşit bitki bulunuyor.

İngiltere'nin en iyi tatil yerleri listesinde dikkat çeken bölge: Cornwall
İngiltere'nin en iyi tatil yerleri listesinde dikkat çeken bölge: Cornwall
İngiltere'nin en iyi tatil yerleri listesinde dikkat çeken bölge: Cornwall
İngiltere'nin en iyi tatil yerleri listesinde dikkat çeken bölge: Cornwall

Koronavirüs, Cornwall, England, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin en iyi tatil yerleri listesinde dikkat çeken bölge: Cornwall - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor 12:27 Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor 8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz aşısını yaptırdı 12:25 8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz aşısını yaptırdı Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı 12:20 Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Cübbeli Ahmet Hoca, 12:13 Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar 11:38 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler 10:45 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu 10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu

Son Dakika Haberleri
12:25 Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın
12:22 G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak
12:15 Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı
12:13 Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor
11:57 Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı
11:56 Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı
11:37 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar
11:35 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
11:14 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi
11:13 Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz
Türkiye'de dikkat çeken proje: Beykoz'da balık gübresi ile topraksız tarım Türkiye'de dikkat çeken proje: Beykoz'da balık gübresi ile topraksız tarım         
12:29
Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın         
12:25
G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak         
12:23
Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı         
12:15
Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı         
11:56
Antalya'da yaşayan sevgilisine Antalya'da yaşayan sevgilisine "morali düzelsin diye" kargoyla uyuşturucu yolladı         
11:06
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi         
10:20
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 12:35:16. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'nin en iyi tatil yerleri listesinde dikkat çeken bölge: Cornwall - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement