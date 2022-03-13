İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu'ndan kente yönelik füze saldırılarına kınama - Son Dakika
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İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu'ndan kente yönelik füze saldırılarına kınama

13.03.2022 12:13
İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu'ndan kente yönelik füze saldırılarına kınama

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, kente gerçekleştirilen füze saldırılarını kınadı.

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, kente gerçekleştirilen füze saldırılarını kınadı.

Hunt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün geceki IKBY'ye yönelik saldırıları mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyorum. Birleşik Krallık, saldırganlık karşısında her zaman müttefiklerimizin yanında olacaktır. Böyle anlamsız bir şiddet eyleminin hiçbir gerekçesi yoktur." ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

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David Hunt, England, Erbil, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu'ndan kente yönelik füze saldırılarına kınama - Son Dakika


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