İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngiliz dış istihbarat servisinin yeni başkanı... - Son Dakika

Moore, 2014-2017'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Halen İngiltere Dışişleri Bakanlığında "Politik Direktörlük" görevini yürüten Moore'un görevine sonbaharda başlayacağı kaydedildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson 'un İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak Richard Moore'u atadığı belirtildi.

İngiltere 'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak atandığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 07:29

Kaynak: AA

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