Beşiktaşlılığıyla bilinen İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, istihbaratın başına getirildi

Bir dönem İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi görevini yürüten Richard Moore, MI6 adıyla da bilinen Gizli İstihbarat Servisi SIS'in başkanlığına getirildi.

Halen Dışişleri Bakanlığı'nda Siyasi Direktörlük görevini yürüten Moore, Türkiye'de görev yaptığı dönemde özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ve Beşiktaş taraftarlığıyla büyük ilgi görmüştü.

SONBAHARDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Moore'un MI6 başkanlığı görevine sonbaharda başlaması bekleniyor. Moore, yaklaşık altı yıldır MI6 başkanlığını yürüten Sir Alex Younger'ın yerini alacak. Younger halefinin "mükemmel bir seçim olduğunu" söyledi ve "sakin, angaje, düşünceli ve cesur" sözleriyle övdü.

MI6 İngiltere'nin dış istihbarat servisi ve İngiltere dışında istihbarat toplamaktan sorumlu. Kuruluş ana amaçlarını, terörü durdurmak, düşman devletlerin faaliyetlerini aksatmak ve İngiltere'ye bir siber avantaj sağlamak diye tanımlıyor.

LİBYA DOĞUMLU

İç güvenlikten sorumlu istihbarat servisi MI5 ise İngiltere'yi, vatandaşlarını, ülkedeki ve ülke dışındaki çıkarlarını, ulusal güvenliğe yönelik tehditlere karşı korumaktan sorumlu. Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6'te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı.

Akıcı Türkçe kounuşan Moore kariyeri boyunca, Vietnam, Türkiye, Pakistan ve Malezya'da görev yaptı.

Moore yaptığı açıklamada yeni görevini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.