Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 kişinin cesedi bulundu
BBC
Son Dakika Dünya İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 kişinin cesedi bulundu

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 kişinin cesedi bulundu

45 dakika önce

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde bir kamyonun içinde 39 kişinin cesedine ulaşıldı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 kişinin cesedi bulundu, System.String[]



İngiltere'nin güneybatısındaki Essex bölgesinde bir kamyonun içinde 39 kişinin cesedine ulaşıldı. Kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kamyonun Bulgaristan'dan İngiltere'ye ulaştığı tespit edildi.

Kamyon, İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Grays kasabasında bulundu. Cesetlerden birinin bir çocuğa ait olduğu, gözaltına alınan kamyon sürücüsünün 25 yaşındaki bir Kuzey İrlandalı olduğu bildiriliyor.





Andrew Mariner adlı polis yetkilisi, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiğini ve şoförün sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

"Birçok kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olayla karşı karşıyayız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız. Ancak bu uzun zaman alabilir" dedi.

Cesetlerin bulunmasından ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Bulgaristan, İngiltere, Londra, Essex, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:50 
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