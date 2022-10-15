İNGİLTERE'NİN 'GİTMEYİN' UYARISI YAPTIĞI ŞIRNAK'TAKİ KONSERE 20 BİN KİŞİ KATILDI - Son Dakika
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İNGİLTERE'NİN 'GİTMEYİN' UYARISI YAPTIĞI ŞIRNAK'TAKİ KONSERE 20 BİN KİŞİ KATILDI

15.10.2022 12:38

İNGİLTERE Dışişleri Bakanlığı'nca 27 Eylül'de güvenlik gerekçesiyle gidilmemesi için yapılan uyarılara rağmen Şırnak'ta, 20 bin kişinin katılımıyla konser düzenlendi.

İNGİLTERE Dışişleri Bakanlığı'nca 27 Eylül'de güvenlik gerekçesiyle gidilmemesi için yapılan uyarılara rağmen Şırnak'ta, 20 bin kişinin katılımıyla konser düzenlendi. Vali Osman Bilgin, ailesiyle gençlerle olduğunu belirterek, Onların amaçları zaten bu ülkeyi bölmek. Onlar buradaki Kürt halkının dostları değil. İngilizler de Almanlar da buraların düşmanları dedi.

Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi organizasyonuyla yapılan 'Şırnak Kültür Şöleni Konserleri'nde dün gece binlerce kişinin katıldığı konser düzenlendi. Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki futbol sahasındaki etkinliğe Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve 20 bin kişi katıldı. Etkinlikte Şırnaklı dengbejler, yerel şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Tıvorlu İsmail ile şarkıcı Alişan sahneye çıktı. Alişan ile Tıvorlu İsmail, konserde düet yaptı. Şırnaklılar, konserde seslendirilen şarkılarda halay çekip eğlendi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nca sosyal medyadan 27 Eylül'de güvenlik gerekçesiyle kente gidilmemesi yönünde yapılan uyarıyı hatırlatarak, ailesi ve gençlerle birlikte burada olduklarını söyledi. Bilgin, Onların amaçları zaten bu ülkeyi bölmek. Onlar buradaki Kürt halkının dostları değil. İngilizler de Almanlar da buraların düşmanları. Zaten Osmanlı'dan beri buraya düşmanlık yapmışlar. Malum 100 yıl önce bu bölgede başta Irak, Suriye olmak üzere karıştıranlar onlar. Bugün Suriye'de eğer 1 milyon insan ölmüşse bunun müsebbibi İngilizler, Almanlar ve Fransızlar, Amerikalılar. Burada huzur var. Mutluluk var. Gecenin bu saatinde insanlar mutlu bir şekilde eğleniyorlar. Güvenlikle ilgili hiçbir sorun yok. Ben onlara şunu söylemek istiyorum; eğer onlar Londra'da, Berlin'de rahatlarsa biz bugün burada Şırnak'ta huzuru ve güvenliği sağladığımız için rahatlar. Onlar şunu unutmasınlar; Avrupa Birliği ve NATO'nun sınırları Şırnak'tan, Hakkari'den başlar ve burası güvenliyse onlar da güvendedir. Şunu bilsinler ki aslında onlar, bize çok şey borçlular. Biz onların güvenliğini sağlıyoruz, huzurunu sağlıyoruz diye konuştu.

Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sanat Topluluğu gösterisi ve konserlerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, England, Şırnak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İNGİLTERE'NİN 'GİTMEYİN' UYARISI YAPTIĞI ŞIRNAK'TAKİ KONSERE 20 BİN KİŞİ KATILDI - Son Dakika
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