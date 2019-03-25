İngiltere'nin "Golan Tepeleri" Pozisyonu Değişmedi
1 saat önce
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni İsrail'in işgali altındaki toprak olarak gördüklerini ve İsrail'in ilhakını tanımayı planlamadıklarını duyurdu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı
, Golan Tepeleri
'ni İsrail
'in işgali altındaki toprak olarak gördüklerini ve İsrail'in ilhakını tanımayı planlamadıklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail'in 1981'deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı yasaklanmıştır." ifadesi hatırlatıldı. ABD
Başkanı Donald Trump
, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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