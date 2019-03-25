Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin "Golan Tepeleri" Pozisyonu Değişmedi

İngiltere'nin "Golan Tepeleri" Pozisyonu Değişmedi

1 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni İsrail'in işgali altındaki toprak olarak gördüklerini ve İsrail'in ilhakını tanımayı planlamadıklarını duyurdu.

İngiltere'nin
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni İsrail'in işgali altındaki toprak olarak gördüklerini ve İsrail'in ilhakını tanımayı planlamadıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail'in 1981'deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı yasaklanmıştır." ifadesi hatırlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:08 Kaynak: AA

İsrail, İngiltere, Golan Tepeleri, Güncel
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