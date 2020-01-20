İngiltere'nin gözü Brexit sonrası Afrika'da - Son Dakika
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İngiltere'nin gözü Brexit sonrası Afrika'da

6 saat önce

İngiltere, Brexit'in ardından Afrika ile ticareti artırmak amacıyla başkent Londra'da İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi gerçekleştiriyor.

İngiltere'nin gözü Brexit sonrası Afrika'da, System.String[]

İngiltere, Brexit'in ardından Afrika ile ticareti artırmak amacıyla başkent Londra'da İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi gerçekleştiriyor.

Başbakan Boris Johnson'ın ev sahipliğindeki zirve, 21 Afrika ülkesi ile İngiliz ve Afrika şirketlerini bir araya getiriyor.

Zirveye aralarında Gana, Kenya, Mısır, Nijerya ve Ruanda'nın da bulunduğu 16 Afrika ülkesi liderinin yanı sıra büyük İngiliz şirketlerinin üst düzey yöneticileri (CEO) katılıyor.

İngiltere'deki işletmeler için Afrika'da yeni fırsatlar sunması beklenen zirvede, milyarlarca sterlinlik yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Başbakan Johnson, Afrika'yı "tercih edilen yatırım ortağı" olarak tanımladı.

Johnson, İngiltere'nin kıtanın sürdürülebilir büyüme talebini karşılayabilecek teknoloji, altyapı ve finans alanında benzersiz uzmanlığa sahip olduğunu savundu.

İngiliz hükümetinin artık ülke dışındaki kömür madenciliği veya kömür santrallerine doğrudan destek sağlamayacağını duyuran Johnson, İngiltere'nin bunun yerine ülkelerin en temiz şekilde petrol ve gaz çıkarıp kullanmasına yardımcı olmaya, güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerine yatırım yapılmasını teşvik etmeye odaklanacağını söyledi.

Johnson, konuşmasında İngiliz şirketlerinin Afrika'daki yenilikçi yatırımlarından da örnekler verdi.

İngiltere, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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