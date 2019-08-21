Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu çalışanı gözaltında
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İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu çalışanı gözaltında

53 dakika önce

Çin Dışişleri Bakanlığınca, 8 Ağustos'tan beri kayıp olduğu belirtilen İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu çalışanının gözaltında olduğu bildirildi.

İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu çalışanı gözaltında, System.String[]
Çin Dışişleri Bakanlığınca, 8 Ağustos'tan beri kayıp olduğu belirtilen İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu çalışanının gözaltında olduğu bildirildi.
"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğunun ticaret ve yatırım birimi çalışanı Simon Cheng'in, Hong Kong sınırındaki Şıncın kentinde "kamu güvenliği yasasını çiğnemekten" 15 günlüğüne gözaltına alındığını belirtti.
Cheng'in İngiliz değil, Hong Kong vatandaşı olduğunu kaydeden Gıng, konunun Çin'in iç meselesini ilgilendirdiğini vurguladı.
Gözaltındaki konsolosluk çalışanının ailesi, dün, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Cheng'in 8 Ağustos'ta iş gezisi için Şıncın'a gittiğini ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını ifade etmişti.
Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:24 Kaynak: AA
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