Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin İsrail'e silah satışları devam ediyor
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İngiltere'nin İsrail'e silah satışları devam ediyor

1 saat önce

Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart 2018'den bu yılın sonuna kadar İngiltere'nin, İsrail'e satışına onay verdiği silahların değeri, 14 milyon sterlin oldu.

İngiltere'nin İsrail'e silah satışları devam ediyor, System.String[]
Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart 2018'den bu yılın sonuna kadar İngiltere'nin, İsrail'e satışına onay verdiği silahların değeri, 14 milyon sterlin oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:23 
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İsrail, İngiltere, Ekonomi
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