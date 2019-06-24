İngiltere'nin İsrail'e silah satışları devam ediyor
1 saat önce
Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart 2018'den bu yılın sonuna kadar İngiltere'nin, İsrail'e satışına onay verdiği silahların değeri, 14 milyon sterlin oldu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:23
Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Gazze
sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart 2018'den bu yılın sonuna kadar İngiltere
'nin, İsrail
'e satışına onay verdiği silahların değeri, 14 milyon sterlin oldu.
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