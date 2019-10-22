Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin kamu borçlanması 40,3 milyar sterline yükseldi
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İngiltere'nin kamu borçlanması 40,3 milyar sterline yükseldi

8 dakika önce

İngiltere'nin kamu borçlanması eylül ayı sonunda toplam 40,3 milyar sterline yükseldi.

İngiltere'nin kamu borçlanması 40,3 milyar sterline yükseldi, System.String[]

İngiltere'nin kamu borçlanması eylül ayı sonunda toplam 40,3 milyar sterline yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiltere'de nisan ayının başından (vergi yılı başlangıcı) eylül ayının sonuna kadarki altı aylık dönemde kamu borçlanmasının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 7,4 milyar sterlin artarak 40,3 milyar sterline ulaştığı bildirildi.

Ülkede bu yılın sadece eylül ayında aylık kamu borçlanması geçen yılki 8,8 milyar sterlin seviyesinden 9,4 milyar sterline yükseldi.

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid daha önce ülkenin kamu harcamalarında kasım ayından itibaren harcamanın artacağını, kemer sıkma döneminde sona gelindiğini belirtmişti.

Buna rağmen düşük büyümeye karşın bu yılın eylül sonuna kadarki döneminde kamu finansman ihtiyacının bir önceki yıla göre artması, kamu borçlanmasına ilişkin endişeleri artıyor.

PricewaterhouseCoopers (PwC) Başekonomisti John Hawksworth ise "Bugün gelen veriler İngiltere'nin kamu finansmanının kırmızı bölgede olduğuna işaret ediyor.

Kamu borçlanma ihtiyacı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 7,4 milyar sterlin daha fazla. Bu durum 6 Kasım'da bütçe düzenlemelerini açıklamaya hazırlanan İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid için işleri kolaylaştırmayacak." ifadelerini kullandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:02 Kaynak: AA
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