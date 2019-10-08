Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin kamu borcu 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşabilir
Son Dakika Ekonomi İngiltere'nin kamu borcu 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşabilir

İngiltere'nin kamu borcu 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşabilir

26 dakika önce

İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiltere'nin kamu borcunu son 50 yılın en yüksek seviyesine çıkarabileceğini duyurdu.

İngiltere'nin kamu borcu 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşabilir, System.String[]

İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiltere'nin kamu borcunu son 50 yılın en yüksek seviyesine çıkarabileceğini duyurdu.

IFS'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde ülkenin kamu borçlanma ihtiyacının yılda 100 milyar sterline kadar yükselebileceği, bunun da milli gelirin yüzde 90'ı seviyesine eşit olduğu belirtildi.

Açıklamada, AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiltere'nin kamu borcunu son 50 yılın en yüksek seviyesine çıkarabileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFS Direktörü Paul Johnson, "İngiliz hükümeti, şu anda mali çıpası olmaksızın rüzgara kapılmış gidiyor. Anlaşmasız ayrılık durumunda çok dikkatli bir şekilde ekonomiyi desteklemek amacıyla geçici vergi indirimleri uygulanabilir, kamu harcamalarında artışa gidilebilir." ifadelerini kullandı.

Citibank İngiltere Başekonomisti Christian Schulz da İngiliz ekonomisinin referandum öncesindeki öngörülere kıyasla şu anda 60 milyar sterlin daha küçük olduğunu belirtti.

Halihazırda İngiltere'nin yıllık kamu borçlanması milli gelirinin yaklaşık yüzde 80'i seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki: Ulan hangi başarı! Milli Takım'da madara oldun
Kayserispor'da Tayfur Havutçu sesleri Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:30:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin kamu borcu 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]