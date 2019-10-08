Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin kamu borcu 50 yılın zirvesine ulaşabilir
Son Dakika Ekonomi İngiltere'nin kamu borcu 50 yılın zirvesine ulaşabilir

İngiltere'nin kamu borcu 50 yılın zirvesine ulaşabilir

24 dakika önce

İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiltere'nin kamu borcunu son 50 yılın en yüksek seviyesine çıkarabileceğini duyurdu.

İngiltere'nin kamu borcu 50 yılın zirvesine ulaşabilir, System.String[]

İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiltere'nin kamu borcunu son 50 yılın en yüksek seviyesine çıkarabileceğini duyurdu.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:06 
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