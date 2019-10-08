İngiltere'nin kamu borcu 50 yılın zirvesine ulaşabilir
24 dakika önce
İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiltere'nin kamu borcunu son 50 yılın en yüksek seviyesine çıkarabileceğini duyurdu.
İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiltere'nin kamu borcunu son 50 yılın en yüksek seviyesine çıkarabileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:06
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