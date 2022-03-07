İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi "güvenlik durumu" nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi "güvenlik durumu" nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı

07.03.2022 20:51
İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi "güvenlik durumu" nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Mel Simmons'ın "ciddi güvenlik durumu" nedeniyle Ukrayna'yı terk ettiği açıklandı.

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Mel Simmons'ın "ciddi güvenlik durumu" nedeniyle Ukrayna'yı terk ettiği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12'inci gününde devam ederken, İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Mel Simmons'ın "ciddi güvenlik durumu" nedeniyle Ukrayna'yı terk ettiği açıklandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komitesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı konuşmada Simmons'ın Ukrayna'dan ayrıldığını doğrulayarak, İngiltere'nin Ukrayna'daki tüm diplomatik misyonlarının kapatıldığını aktardı. Truss konuşmasında ayrıca Soğuk Savaş'ın ardından İngiltere ve müttefiklerinin Rusya'dan "gözlerini ayırdıklarını" kabul ederek, NATO üyelerini "savunma harcamaları konusunda ciddi olmaya" çağırdı. Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinin "Avrupa'nın güvenlik mimarisini paramparça ettiğini" belirterek, ülkelerin Rus petrolüne, gazına ve kömürüne olan bağımlılıklarını yeniden düşünmeleri gerektiğini vurguladı. Truss, Batı'nın petrol ve gaz alımı ile Rusya'nın yüksek teknolojisinin gelişmesine finansman sağladığını aktararak, "Şimdi yapmamız gereken NATO'yu güçlendirmek, özellikle doğu kanadını güçlendirmek zorundayız. Estonya'ya zaten daha fazla asker gönderdik, ancak yapılacak daha çok şey var. NATO genelinde savunma harcamaları konusunda ciddi olmalıyız" dedi.

Truss, ülkelerin Rus kaynaklarına bağımlılıklarını azaltmak için Hindistan gibi ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Büyükelçi Simmons, Rusya'nın işgali öncesinde başkent Kiev'den ayrılarak Ukrayna'nın batısındaki Lviv'e yerleşmişti.

(İHA)

YORUMLAR
500
İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı Rus tankları Kiev bölgesinde ilerliyor Rus tankları Kiev bölgesinde ilerliyor

England, Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi 'güvenlik durumu' nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:09 Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti
22:03 Süratle ilerleyen otomobil biri polis olmak üzere 2 kişiyi hayattan kopardı
21:41 TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Saran Group ve TRT'yi imzaya davet etti
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
21:03 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
21:01 3 saat süren Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri bitti! Açıklama bekleniyor
20:37 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor! Erman Toroğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı
20:34 Canlı yayında büyük gaf! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya ayı benzetmesi
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 22:25:20. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi "güvenlik durumu" nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement