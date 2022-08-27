İngiltere Ukrayna'ya kıyı şeridinde mayın temizliği için 6 su altı dron bağışlayacak - Son Dakika
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İngiltere Ukrayna'ya kıyı şeridinde mayın temizliği için 6 su altı dron bağışlayacak

27.08.2022 17:30
İngiltere Ukrayna'ya kıyı şeridinde mayın temizliği için 6 su altı dron bağışlayacak

İngiltere'nin, kıyı şeridindeki mayınları temizlemesine yardımcı olması için Ukrayna'ya 6 su altı dron bağışlayacağı bildirildi.

İngiltere'nin, kıyı şeridindeki mayınları temizlemesine yardımcı olması için Ukrayna'ya 6 su altı dron bağışlayacağı bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya kıyı şeridindeki Rus mayınlarını tespit ederek temizlemesi ve tahıl sevkiyatının daha güvenli hale gelmesine destek amacıyla 6 su altı dron gönderileceği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Kraliyet Donanması ile ABD'li ortakların onlarca Ukraynalı personeli dron kullanımına ilişkin eğiteceği belirtildi.

" Rusya'nın dünya gıda tedarikini tehditle alıkoyma girişimleri başarılı olmamalı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın dünyanın gıda tedarikini tehditle alıkoymaya yönelik alaycı girişimlerinin başarılı olmasına izin verilmemeli. Bu hayati ekipman ve eğitim, Ukrayna'nın sularını güvenli hale getirmesine, dünyanın geri kalanına tahıl akışını kolaylaştırmaya yardımcı olacak ve kıyı şeridi ile limanlarını savunmak isteyen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini destekleyecek."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Ukrayna'ya kıyı şeridinde mayın temizliği için 6 su altı dron bağışlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere Ukrayna'ya kıyı şeridinde mayın temizliği için 6 su altı dron bağışlayacak - Son Dakika
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