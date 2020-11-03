İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak - Son Dakika

İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak

03.11.2020 14:25
İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak, System.String[]

İngiltere'nin Liverpool kentinde başlatılacak pilot uygulama kapsamında, herkese iki haftada bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testininin yapılacağı bildirildi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde başlatılacak pilot uygulama kapsamında, herkese iki haftada bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testininin yapılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Liverpool'daki toplu test uygulamasının Kovid-19 belirtisi göstermeyenleri de kapsayacağı ve bununla virüsün bulaşma riskinin en aza indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, uygulama için kentin birçok noktasına yeni test merkezlerinin kurulacağı ve testleri yapacak sağlık görevlilerine yaklaşık 2 bin askerin de destek vereceği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson pilot uygulamaya ilişkin, "Kitlesel testler, belirti göstermeyen ve farkında olmadan hastalık bulaştıran binlerce kişiyi tespit etmemizi sağlayacak." ifadesini kullandı.

Johnson, toplu test uygulamalarının Kovid-19 ile mücadelede güçlü ve etkili bir yöntem olma potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, Liverpool'daki pilot uygulamanın başarılı olması halinde daha sonra tüm kentleri kapsayacak şekilde genişletileceği bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Liverpool, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en çok olduğu kentler arasında yer alırken, kentte son bir haftada 1754 Kovid-19 vakası görüldü.

5 Kasım'da ulusal karantina başlayacak

Salgında Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de son haftalarda günlük 20 binden fazla vaka görülürken, can kayıpları da 300'ü geçmeye başlamıştı.

Başbakan Boris Johnson, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkede artan vaka ve ölü sayıları nedeniyle 5 Kasım'dan itibaren 4 haftalık ulusal çapta karantinanın uygulanacağını duyurmuştu.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları kapatılacak. Bar ve restoranlar sadece paket servisi yapacak. Mart ayındaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler ise açık kalmaya devam edecek.

İnsanların evlerinden yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle çıkmalarına izin verilecek. Farklı hanelerin üyeleri ise bir araya gelemeyecek.

Sağlık Bakanlığı, İngiltere, Liverpool, Pilot, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak - Son Dakika


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