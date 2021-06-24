İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Bronnert, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı - Son Dakika

Karadeniz'de İngiltere Kraliyet Donanması'na ait gemiye Rusya tarafından dün müdahale edilmesinin ardından İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Karadeniz'de Rusya ve İngiltere arasında dün yaşanan sıcak temasın ardından başlayan gerilim devam ediyor. Dün yaşanan olayın ardından her iki ülkeden de peş peşe açıklamalar yapılmasının ardından İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Öğleden sonra Bakanlık binasına giriş yapan Bronnert, burada Rusya tarafıyla görüşme yaptı. Rus ve uluslararası medya kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin karşıladığı Bronnert, Bakanlık binasına girerken ya da binadan ayrılırken herhangi bir açıklama yapmadı. Gazetecilerin ısrarlı sorularına cevap vermeyen İngiliz Büyükelçi, Bakanlık binasından hızla ayrılarak resmi aracıyla Büyükelçilik binasına geçti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da söz konusu görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. - MOSKOVA