Son dakika... İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Libya'da - Son Dakika

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un basın toplantısında konuşması

İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly'in konuşması TRABLUS - İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.