Son dakika... İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Libya'da - Son Dakika

Son dakika... İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Libya'da
10.06.2021 18:17
Son dakika haber... Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un basın toplantısında konuşması İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly'in konuşması TRABLUS - İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, resmi temaslarda bulunmak üzere...
Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un basın toplantısında konuşması
İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly'in konuşması TRABLUS - İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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