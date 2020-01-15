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İngiltere'nin Ortadoğu ve Güney Amerika yayınları için Reuters'e gizli kaynak aktardığı ortaya çıktı
6 saat önce
Üzerindeki gizlilik kararı zaman aşımı nedeniyle kaldırılan resmi dökümanlara göre İngiliz istihbaratı Reuters haber ajansının 1960 ve 79'li yıllarda Ortadoğu ve Güney Amerika ile ilgili yayınlarını genişletmesi için kaynak aktarmış
İngiliz devletinin soğuk savaş yıllarında Reuters haber ajansını gizlice fonladığı ortaya çıktı.
Üzerindeki gizlilik kararı zaman aşımı nedeniyle kaldırılan resmi dökümanlara göre İngiliz istihbaratı haber ajansının 1960 ve 70'li yıllarda Ortadoğu ve Güney Amerika ile ilgili yayınlarını genişletmesi için kaynak aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:26
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