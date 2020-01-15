İngiltere'nin Ortadoğu ve Güney Amerika yayınları için Reuters'e gizli kaynak aktardığı ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'nin Ortadoğu ve Güney Amerika yayınları için Reuters'e gizli kaynak aktardığı ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

İngiltere'nin Ortadoğu ve Güney Amerika yayınları için Reuters'e gizli kaynak aktardığı ortaya çıktı

6 saat önce

Üzerindeki gizlilik kararı zaman aşımı nedeniyle kaldırılan resmi dökümanlara göre İngiliz istihbaratı Reuters haber ajansının 1960 ve 79'li yıllarda Ortadoğu ve Güney Amerika ile ilgili yayınlarını genişletmesi için kaynak aktarmış

İngiltere'nin Ortadoğu ve Güney Amerika yayınları için Reuters'e gizli kaynak aktardığı ortaya çıktı, System.String[]

İngiliz devletinin soğuk savaş yıllarında Reuters haber ajansını gizlice fonladığı ortaya çıktı.


Üzerindeki gizlilik kararı zaman aşımı nedeniyle kaldırılan resmi dökümanlara göre İngiliz istihbaratı haber ajansının 1960 ve 70'li yıllarda Ortadoğu ve Güney Amerika ile ilgili yayınlarını genişletmesi için kaynak aktardı.

Euronews.com'da Görüntüle

Güney Amerika, Orta Doğu, Reuters, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ruhani'den tansiyonu yeniden yükseltecek açıklama: AB askerleri de tehlikeye girebilir
İki yaşındaki bebeğe elektronik sigara içtiren bakıcı gözaltına alındı 2 hafta önce evlendiği eşinin erkek olduğu ortaya çıkan talihsiz imam görevden alındı Rusya'da Medvedev'in istifasının ardından başbakan olacak kişi belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:56 Avrupa Konseyi'nden Suriyeli çocuk doktoru Amani Ballour'a 'cesaret ödülü' - Son Dakika Haber
21:48 Rusya'nın yeni başbakan adayı belli oldu - Son Dakika Haber
21:42 Kızıltepe'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika Haber
21:41 AB Komisyonu: Makedonya ve Arnavutluk tam üyelik müzakerelerine başlamak için hazır - Son Dakika Haber
21:38 Muğla'da 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasında düşüp, yaşamını... - Son Dakika Haber
21:26 İki yaşındaki bebeğe elektronik sigara içtiren bakıcı gözaltına alındı - Son Dakika Haber
20:15 2 hafta önce evlendiği eşinin erkek olduğu ortaya çıkan talihsiz imam görevden alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 22:01:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'nin Ortadoğu ve Güney Amerika yayınları için Reuters'e gizli kaynak aktardığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]