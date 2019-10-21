Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin Özbekistan'tan ithal ettiği pamuğa dava: İnsanlar köle gibi zorla çalıştırılıyor
Son Dakika Dünya İngiltere'nin Özbekistan'tan ithal ettiği pamuğa dava: İnsanlar köle gibi zorla çalıştırılıyor

İngiltere'nin Özbekistan'tan ithal ettiği pamuğa dava: İnsanlar köle gibi zorla çalıştırılıyor

1 saat önce

İnsan Hakları İçin Özbek-Alman Foruu İngiltere’nin Özbekistan’tan ithal ettiği pamuğa dava açtı. Forum, insanların köle gibi zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle AB'nin bu ülkeden pamuk ithal edilmesinin yasaklanmasını istiyor.

İngiltere'nin Özbekistan'tan ithal ettiği pamuğa dava: İnsanlar köle gibi zorla çalıştırılıyor, System.String[]

Özbekistan başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine pamuk ihraç ediyor. Ancak pamuk üretiminde insanların köle gibi zorla çalıştırıldıkları iddia ediliyor. Öğrenci, doktor, hemşire ve öğretmenlerin yakın zamana kadar pamuk toplamak için zorla çalıştırıldıkları belirtiliyor. Özbek yetkililer de "Zorla çalıştırmayı tamamen biteceğiz" diyerek bu iddiaları dolaylı yoldan doğrulamış oluyor.


İnsan Hakları için Özbek-Alman Forumu (UGF) Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin insan hakları ihlalleriyle üretilen ürünleri ithal etmesinin AB kanunlarına aykırı olduğunu savunuyor. UGF avukatları İngiltere'nin Özbekistan'dan pamuk ithal etmesinin yasaklanması için harekete geçti. Avukatlar Pazartesi günü İngiltere'de dava açtı. Davanın sonucu merakla bekleniyor.

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Özbekistan, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:48 
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