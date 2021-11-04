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İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi - Son Dakika

İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi

04.11.2021 23:34

İngiltere'de ülkenin kuzeyinden güneyine gökyüzünün pek çok yerinde görülen yeşil bir ışık topu gündem oldu. Gök taşı olduğu öne sürülen cisim hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere'de dün akşam yerel saat 21.30 sularında ülkenin çeşitli yerlerinde gökyüzünde yeşil bir ışık topu görüldü. "Işık topu" olarak tabir edilen ve gök taşı olduğu tahmin edilen gökyüzündeki cismin, İngiltere'nin kuzeyinde bulunan Yorkshire'dan, Başkent Londra'ya kadar görüldüğü kaydedildi.

RESMİ BİR TANIMLAMA YAPILMADI

Henüz cismin ne olduğu hakkında resmi bir tanımlama yapılmamasına rağmen İngiltere basınında cismin, "uzaydan gelen yüksek hızlı bir madde kütlesi olabileceği" ve "atmosferle sürtünme nedeniyle gökyüzünü aydınlatabileceği" belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görgü tanıkları, gök taşı olabileceği düşünülen ışık topunu "muhteşem" olarak nitelendirdi. Londra'nın kuzeyindeki Enfield'daki evinin güvenlik kamerasından ışığı kaydeden bir kişi, görüntüyü sosyal medyada yayınlarken kendisini "çok şanslı" hissettiğini ifade etti.

İngiltere'de meteor olaylarını takip eden bağımsız bir topluluk olan The UK Fireball Alliance, Çarşamba günü görülen yeşil ışığın Eastbourne ve Hampshire gibi Londra'nın güney bölgelerinden görüldüğünü kaydetti.

İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi

England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi - Son Dakika
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