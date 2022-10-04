İngiltere, Polonya'nın askeri kapasitesinin güçlendirilmesine verdiği desteği sürdürüyor - Son Dakika
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İngiltere, Polonya'nın askeri kapasitesinin güçlendirilmesine verdiği desteği sürdürüyor

04.10.2022 21:48
İngiltere, Polonya'nın askeri kapasitesinin güçlendirilmesine verdiği desteği sürdürüyor

İngiltere'nin Polonya ile imzaladığı savunma ekipmanı anlaşmalarının, bu ülkenin askeri kapasitesini artıracağı ve iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendireceği bildirildi.

İngiltere'nin Polonya ile imzaladığı savunma ekipmanı anlaşmalarının, bu ülkenin askeri kapasitesini artıracağı ve iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendireceği bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, Polonya'yı ziyaret ederek mevkidaşı Mariusz Blaszczak'la hava savunma silahları üzerine yakın çalışmayı içeren mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu, İngiltere ve Polonya'nın mevcut ve gelecekteki kompleks silahların geliştirilmesi ve üretilmesinde iş birliği yapmasına, (2017'de imzalanan) Savunma ve Güvenlik İşbirliği Anlaşması aracılığıyla kurulan ilişkinin daha da güçlendirilmesine ve silahlı kuvvetlerimizin birlikte çalışabilirliğini derinleştirmesine olanak tanır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, iki ülkenin, Polonya'nın üç Arrowhead-140 fırkateyninin tedariki konusunda iş birliği yapmayı kabul ettiği bildirildi.

"Avrupa'nın istikrarını korumak için ekipmanlara ihtiyacımız var"

Açıklamada, İngiliz Savunma Bakanı Wallace'ın değerlendirmelerine yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Polonya'yla 150 yılı aşkın bir süredir yakın bir savunma ittifakımız var ve Rusya'dan gelen tehditle karşı karşıya kalırken insanlarımızı ve Avrupa'nın istikrarını korumak için ekipman ve kabiliyetlere ihtiyacımız var. Yeni anlaşmalarımız, bu taahhüdü ve İngiltere'nin Polonya'nın savunma modernizasyon planlarına verdiği desteği gösteriyor."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, Polonya'nın askeri kapasitesinin güçlendirilmesine verdiği desteği sürdürüyor - Son Dakika

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