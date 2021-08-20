Üye Girişi
İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz - Son Dakika

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz

20.08.2021 18:03

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, son tahliye uçaklarının pazar günü Afganistan'ı terk edebileceğini ancak söz verilen herkesin Afganistan'dan tahliye edilemeyeceğini ifade etti.

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Radio 4'e yaptığı açıklamada hava köprüsünün 2-5 gün içinde kapanabileceğini belirtti.

"Kesinlikle herkes dışarı çıkana kadar bekleme imkanlarının olmadığını" kaydeden Heappey, "Burada Savunma Bakanlığı'ndaki herkesi geceleri uyanık tutan bir gerçek var. O da, herkesi kesinlikle dışarı çıkaramayacağımız gerçeği." dedi.

İLK İŞARETİ SAVUNMA BAKANI VERMİŞTİ

Savunma Bakanı Ben Wallace da hafta başında yaptığı açıklamada "bazılarının (ülke dışına çıkmayı) başaramayacağını" söylemişti.

20 BİN KİŞİYİ ALACAĞI AÇIKLAYAN İNGİLTERE SADECE 3 BİN 800 KİŞİ TAHLİYE EDEBİLDİ

Başbakan Boris Johnson, İngiltere'nin Afganistan'dan ayrılmak isteyen 20 bin kişiyi alacağını, 5 bin kişinin gelecek 12 ay içinde, geri kalanların ise gelecek 5 yılda kabul edileceğini açıklamıştı. Ancak, Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirdiği pazar gecesi ile cuma sabahı arasında Kabil'den 2 bin 163 kişi tahliye edilebildi. Son haftalar dahil tahliye edilenlerin toplam sayısı ise yaklaşık 3 bin 800 oldu.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz

Afganistan, England, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti 18:08 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli 17:10 Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
Uçaktan düşen Afganların bastırıldığı tişörtlerin satışı durduruldu 16:51 Uçaktan düşen Afganların bastırıldığı tişörtlerin satışı durduruldu Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş 16:26 Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi 16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı 15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi 15:04 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi

Son Dakika Haberleri
18:15 Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı
18:07 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
18:03 İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
17:17 Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:10 Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
17:03 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
16:30 Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor
16:24 Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı         
18:15
Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı         
17:38
Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı         
17:18
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük         
17:04
Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor         
16:30
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu         
16:09
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı         
15:36
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti         
15:27
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler         
14:02
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi         
13:47
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 18:29:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement