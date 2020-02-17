İngiltere'nin Schengen Bilgi Sistemi'ne erişimi kesilecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'nin Schengen Bilgi Sistemi'ne erişimi kesilecek - Son Dakika Dünya

İngiltere'nin Schengen Bilgi Sistemi'ne erişimi kesilecek

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere Brexit'in ardından geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmeye çalışıyor. İlk taslak kararda İngiltere'nin geçiş döneminin sonunda yani 2021'den itibaren Avrupa Birliği'nin Schengen Bilgi Sistemi'ne erişiminin kesileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin Schengen Bilgi Sistemi'ne erişimi kesilecek, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere Brexit'in ardından geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmeye çalışıyor. İlk taslak kararda İngiltere'nin geçiş döneminin sonunda yani 2021'den itibaren Avrupa Birliği'nin Schengen Bilgi Sistemi'ne erişiminin kesileceği belirtiliyor.


Geçtiğimiz günlerde İngiltere Avrupa Parlamentosu Koordinasyon Grubu, İngiliz Parlamentosu'nun geçiş dönemi boyunca 'Avrupa Birliği'nin Bilgi Sistemi'ne erişiminin kesilmesi gerektiğini savundu. Grup, İngiltere'nin üçüncü ülke olarak Schengen Bilgi Sistemi'ne erişiminin mümkün olmayacağını, bu ülkenin oluşacak sorunlara önlem alması gerektiğine dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi'ni ve Avrupa Komisyonu'nu konuyu yakından takip etmeye davet etti.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:49 
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