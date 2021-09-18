İngiltere'nin 'seyahat kararı' turizmcileri sevindirdi - Son Dakika

İNGİLTERE Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps'in Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını açıklaması, Muğlalı turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Birleşik Krallık, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye'yi kırmızı listeye alarak, vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getirdi. Karardan 4 ay sonra İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Twitter'daki hesabından, vatandaşlarına uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin birleştirmesi açıklamasını yaptı. Bakan Shapps, Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listeden çıkararak, seyahat edilebilir ülkeler arasına aldıklarını açıkladı. Karar, Muğlalı turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı.