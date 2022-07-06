Tasnim Haber Ajansına göre, Whitaker ile yanındaki birkaç diplomat, Kirman eyaletindeki Şehdad çölünde füze denemelerinin yapıldığı belirtilen yasak bölgede toprak numunesi aldıklarının tespit edilmesi üzerine Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika

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