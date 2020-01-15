İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, Londra'daki görüşmelerinin ardından görevine dönecek - Son Dakika
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İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, Londra'daki görüşmelerinin ardından görevine dönecek

6 saat önce

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in Londra seyahatinin önceden planlandığı ve bazı görüşmeler yaptıktan sonra görevine döneceği bildirildi.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, Londra'daki görüşmelerinin ardından görevine dönecek, System.String[]

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in Londra seyahatinin önceden planlandığı ve bazı görüşmeler yaptıktan sonra görevine döneceği bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamada, "Büyükelçi Rob Macaire bugün uzun süre önce planlanan bir ziyaret kapsamında İngiltere'ye dönüyor. İngiltere'deyken bir dizi görüşme yapacak. Bu oldukça olağan bir durum. Önümüzdeki günlerde İran'a dönecek." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Macaire'in Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la da görüşeceği öğrenildi.

Gözaltına alınmıştı

İran'ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, 11 Ocak'ta "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Macaire'in gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun "fahiş biçimde ihlali" olduğunu belirtmişti.

İran ise İngiliz Büyükelçi'nin Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katılmasını gerekçe göstererek Londra yönetimine protesto notası vermişti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinden Macaire'in ülkeden gönderilmesi talebinde bulunmuştu.

Bu tartışmalar arasında Tasnim Haber Ajansı, İngiliz Büyükelçinin bugün İran'ı terk ettiğini yazmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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