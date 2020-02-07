İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire İran'a döndü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire İran'a döndü - Son Dakika Dünya

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire İran'a döndü

6 saat önce

Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için Tahran'da düzenlenen anma etkinliğine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, serbest bırakılan ardından 15 Ocak'ta İran'dan ayrılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, Tahran'a döndü.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire İran'a döndü, System.String[]

Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için Tahran'da düzenlenen anma etkinliğine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, serbest bırakılan ardından 15 Ocak'ta İran'dan ayrılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, Tahran'a döndü.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ın sosyal medya hesabından Farsça bir video paylaşarak Tahran'a döndüğünü söylediğini duyurdu.

MEHR GÖRÜNTÜ YAYINLAMIŞTI

Mehr ajansı, Macaire'nin 'yasa dışı protesto gösterisine' katıldığı anlara dair olduğunu ileri sürerek bir video yayınlamıştı. Videoda Rob Macaire 32'nci saniyede ekrana geliyor. Ajans, elçinin uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katıldığını söylediğini ancak elçinin Tahran'daki Emir Kebir Üniversitesi önünde düzenlenen 'yasa dışı protesto gösterisine' katıldığını ileri sürmüştü.

Büyükelçisi Macaire ise sosyal medya hesabından, Hiçbir gösteride yer almadığımı doğrulayabilirim. #PS752 trajedisinin kurbanları için düzenlenen anmaya katıldım. Saygı göstermek istemek normaldir, kurbanlardan bazıları Britanyalıydı. Bazıları slogan atmaya başlayınca ben 5 dakika sonra ayrıldım. Bölgeden ayrıldıktan yarım saat sonra gözaltına alındım. Diplomatları gözaltına almak elbette tüm ülkelerde yasa dışıdır mesajını paylaşmıştı.


İngiltere, Ukrayna, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ firarileri, Hakan Şükür'ün dolandırıldığını itiraf etti: Onu dolandıran, bize ne yapmaz?
Koronavirüs salgınının yarasadan değil pangolinden yayıldığı ortaya çıktı Çinli doktordan korkunç açıklama: Hükümet 11 milyon insanı feda etti Çin'de zorla karantina altına alınan kadının çığlıkları dehşete düşürdü

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:24:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire İran'a döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]