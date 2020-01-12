İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi "rejim karşıtı gösterileri kışkırttığı" iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi "rejim karşıtı gösterileri kışkırttığı" iddiasıyla gözaltına alındı

55 dakika önce

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alındığı ve bir süre sonra...

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alındığı ve bir süre sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire, Emir Kebir Üniversitesinin önünde Ukrayna uçağının kurbanlarını anma etkinliğine katıldı.

Etkinliğin atılan sloganlarla rejim karşıtı gösterilere dönüştüğü ve bu sırada İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire'in "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" öne sürüldü.

Bunun üzerine gözaltına alınan İngiliz Büyükelçi birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

İngiltere, Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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