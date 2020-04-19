İngiltere'nin Türkiye'den temin ettiğini açıkladığı 84 tonluk sevkiyat "gecikiyor" - Son Dakika
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Son Dakika Dünya İngiltere'nin Türkiye'den temin ettiğini açıkladığı 84 tonluk sevkiyat 'gecikiyor' - Son Dakika Dünya

İngiltere'nin Türkiye'den temin ettiğini açıkladığı 84 tonluk sevkiyat "gecikiyor"

7 saat önce

İngiliz sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye'den temin edilecek sevkiyatın Pazar günü İngiltere'ye ulaşmayacağı açıklandı.

İngiltere'nin Türkiye'den temin ettiğini açıkladığı 84 tonluk sevkiyat

İngiliz sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye'den temin edilecek 84 tonluk sevkiyatın Pazar günü İngiltere'ye ulaşamayacağı, sevkiyatın hafta içine sarktığı açıklandı.

400 bin adet koruyucu önlük de içeren sevkiyat ile ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan "gecikme" açıklaması yapıldı ve teslimatın "en erken şekilde" sonlandırılmaya çalışıldığı duyuruldu.

84 tonluk sevkiyata ilişkin gecikmenin neden kaynaklandığına ilişkin bir açıklama yapılmış değil.

BBC'ye konuşan Türkiye'deki bir İngiliz Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bir problem varmış gibi görünmüyor" açıklamasını yaptı.

Aynı sözcü, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin sevkiyatı gerçekleştirmek için hazır durumda bekletildiğini de söyledi.

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle'ın değerlendirmesi:

Sevkiyatın gecikecek olması gerçek bir endişe konusu, hem kısa vade hem de uzun vade için.

Şu ana kadar, özellikle gözlükler ve önlükler bağlamında bel bağladığımız koruyucu ekipman stoklarımız belli ki azalıyor.

Bu da bizi, özellikle iç üretimini gerçekleştiremediğimiz koruyucu önlükler konusunda, uluslararası tedarik zincirine bağlı kılıyor.

Bu önlüklere talebin fazla olduğunu da göz önüne alırsak, önümüzdeki sorunun, gelecek aylar süresince de problem yaratmaya devam edeceğini ön görebiliriz.

İngiliz Sağlık Servisi çalışanları endişeliler, hayatlarını tehlikeye atıyorlar.

Yetkililer ellerinden geleni yapıyorlar belli ki...

Ama gelecekte, koruyucu kıyafet konusunun nasıl olup da bu seviyeye geldiği noktasında ciddi tartışmalar yaşanması gerekecek.

Bakan Jenrick: Çok ama çok büyük ek bir sevkiyat

Sevkiyat, İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick tarafından, Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, "çok ama çok büyük ek bir sevkiyat" olarak tanımlanmıştı.

İngiliz basınında da Pazar günü sevkiyata ilişkin haber geniş şekilde yer aldı ve hükümetin kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığını kabul ettiğini yazıldı.

İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye'den Pazar günü yaklaşık 84 ton kişisel koruyucu ekipman geleceğini ve bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlüğün de bulunduğunu söyledi.

Jenrick, NHS personelinin yaşadığı kronik kişisel koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili bir soruya, "Bunları tedarik etmek şu dönemde çok zor. Yarın Türkiye'den yaklaşık 84 ton civarında kişisel koruyucu ekipman içeren çok büyük bir teslimatın gelmesi bekleniyor. Bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlük de var. Bu çok ama çok büyük ek bir sevkiyat olacak" yanıtını verdi.

İngiltere, Türkiye, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 05:20 

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