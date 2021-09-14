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İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi - Son Dakika

İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi

14.09.2021 12:20

İngiltere Hükümeti, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye, "yüksek riskli ülke" kategorisinde yer almaktadır. İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere'nin Türkiye'yi 17 Mayıs'ta dahil ettiği seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkarmaya hazırlandığını duyurdu. İngiliz vatandaşlarının Türkiye'den dönüşleri sonrasında yaklaşık 2 bin 500 sterlin bedelindeki 11 gecelik otel karantinasını şart koşan yasağın hükümet tarafından perşembe günü kaldırılması bekleniyor.

İngiltere hükümeti, koronavirüse karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesinde Türkiye'yi mayıs ayından bu yana "yüksek riskli ülke" kategorisinde tutuyor.

TÜRKİYE'YE SEYAHATİN BEDELİ 2 BİN 285 STERLİN

Mevcut kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor.

Türkiye'den İngiltere'ye gelip otel karantinasından muaf olmanın tek yolu, sarı veya yeşil listedeki bir ülkede 10 gece geçirmek.

YASAĞIN PERŞEMBE GÜNÜ KALKMASI BEKLENİYOR

Ancak uzmanlar, bu durumun değişeceği yönünde görüş bildiriyor. İngiliz Daily Mail gazetesine açıklama yapan seyahat uzmanları, Türkiye'nin de dahil olduğu 24 ülkenin kırmızı listeden yeşil listeye taşınabileceğini açıkladı. İngiltere, trafik ışıkları gibi işleyen sistemi 17 Mayıs'ta devreye soktu. Buna göre, kırmızı liste çok riskli ülkeleri temsil ederken, yeşil liste ise seyahat kısıtlaması olmayan ülkelerden oluşuyor. Hükümetin, perşembe günü Türkiye'ye seyahat iznini kaldırması bekleniyor.

"BU LİSTEYİ SÜRDÜRMENİN BİR ANLAMI YOK"

İngiltere'nin önde gelen turizm acentalarından PC Agency seyahat danışmanlığının CEO'su Paul Charles, MailOnline'a yaptığı açıklamada "Mayıs ayının başından bu yana Delta varyantı sayılarında İngiltere'nin 'kırmızı listedeki' ülkelere göre daha riskli olduğunu görüyoruz. O yüzden bu listeyi sürdürmenin çok bir anlamı yok" ifadelerinde bulundu.

KRİTERLER NE?

İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek için yaptığını söylüyor. Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesi sonrası belirleniyor.

Bu kriterler arasında ülkelerin farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeleri, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durumu, farklı varyantlara ilişkin takip ve gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.

İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan kırmızı liste den çıkaracağı iddia edildi

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Son Dakika Ekonomi İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan 'kırmızı liste'den çıkaracağı iddia edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Muhammet Kavak: Çünkü ucuza tatil baş yerde 15 gün tatil yapacak gücü olan İngiliz Türkiye nin en iyi yerinde 45 gün tatil yapabilir rahatliklla Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Siyah beyaz : İyi de bu İngilizler Türkiye de vaka sayısı dip seviyelere ulaştığında bile kırmızı listeden çıkarmamışlardı bizi Vaka sayıları bu kadar hızlı artarken neden çıkarsınlar ki Kafalarımı güzel bu İngilizlerin Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkaracağı iddia edildi - Son Dakika
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