İngiltere'nin, yasağa rağmen Suudi Arabistan'a silah satmayı sürdürdüğü iddia edildi - Son Dakika

İngiliz hükümeti, mahkeme kararına rağmen Suudi Arabistan'a silah satmayı sürdürmekle suçlandı.

The Guardian gazetesinin bugünkü sayısında yer alan haberde, İngiltere'de hükümetin Yüksek Mahkemenin geçen yıl aldığı Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma kararına uygun davranmadığı iddia edildi.

Mahkeme geçen yıl 19 Haziran'da hükümetin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşta kullanacağı silahlar için yeni satış ruhsatı vermemesini, bugüne kadar verilmiş ruhsatları da gözden geçirmesini karara bağlamıştı ancak habere göre İngiliz Ticaret Bakanlığı aradan geçen bir yıla karşın verilmiş ruhsatları gözden geçirmedi.

Gazete İngiltere'nin bu kapsamda Suudi Arabistan'a başta savaş uçağı parçaları ile bakım hizmeti olmak üzere savunma sanayisi mal ve hizmet ihracını sürdürdüğünü yazdı.

Çelişkili uygulama

Bu durumun içerdiği çelişkiye dikkat çeken gazete, mahkeme kararından bu yana yeni silah satış ruhsatı başvurularının reddedilmesine karşın aynı silahın satışına verilen eski bir ruhsatla Suudi Arabistan'a silah ihracının sürdüğünü kaydetti.

Haberde görüşlerine yer verilen sivil toplum örgütü Silah Ticaretine Karşı Kampanya yetkilisi Andrew Smith de hükümeti eleştirerek, "İngiliz hükümeti silah şirketlerinin çıkarlarını Yemen halkının hayatının ve haklarının önüne koyuyor. Hükümete, kendi kurallarına uyması konusunda bile güvenilemiyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin sadece 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'a 5,3 milyar sterlin değerinde silah sattığı biliniyor.