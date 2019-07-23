İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu
1 saat önce
İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu
Birleşik Krallık
'ın yeni başbakanı Boris Johnson
oldu. Başbakanlık
görevinden istifa eden Theresa May
'in ardından Muhafazakar Parti tarafından liderlik koltuğuna oturması için seçilen Johnson İngiltere
'yi Avrupa Birliği
(AB) üyeliğinden çıkaracak olan Brexit'in baş mimarlarından biri.
Ülkesini ekim ayının sonunda anlaşmasız dahi olsa AB'den çıkarmayı hedeflediğini belirten Johnson yeni bir anlaşma için Brüksel
ile tekrar müzakere masasına oturmak istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:22
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