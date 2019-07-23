İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: " Birleşik Krallık
'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson
'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum."
(İHA)
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