Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik etti
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İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum."
(İHA)
Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Boris Johnson, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:55 Kaynak: İHA
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