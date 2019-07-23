Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin yeni başbakanı Johnson oldu
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İngiltere'nin yeni başbakanı Johnson oldu

1 saat önce

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı oldu.

İngiltere'nin yeni başbakanı Johnson oldu, System.String[]
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı oldu.
Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kaldı.
Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı.
Johnson, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Brexit'i gerçekleştirme, ülkeyi birleştirme, Jeremy Corbyn'i (İşçi Partisi lideri) yenme zamanı." dedi.
Avrupa'daki müttefiklerle "dostluk" ve "demokratik öz yönetim" gibi iki eşit arzunun bir araya getirildiği kritik bir anın yaşandığını belirten Johnson, bu ikisinin "uzlaştırılamaz" olduğu yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.
Johnson, konuşmasını, "Kampanya bitti, şimdi çalışma zamanı." ifadeleriyle bitirdi.
Yarın hükümeti kurma görevini alacak
Başbakan Theresa May'in yarın Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunmasının ardından Johnson'ın, Buckingham Sarayı'na giderek yeni hükümeti kurma görevini alması bekleniyor.
May, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesiyle parti içi muhalefetin baskısına dayanamayarak, liderlikten istifa etmiş ve yeni lider belirlenince başbakanlığı da bırakacağını açıklamıştı.
İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararını 29 Mart'ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit, 31 Ekim'e ertelenmişti.
Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:39 Kaynak: AA
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