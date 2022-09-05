İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss - Son Dakika
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İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss

05.09.2022 15:53
İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss

Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışını kazanan Liz Truss, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışını kazanan Liz Truss, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Boris Johnson geçici olarak sürdürdüğü başbakanlık görevine böylece veda etti.İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Muhafazakar Parti'deki liderlik seçimini kazandı ve başbakan oldu. Truss, 81 bin 326 parti üyesinin oyunu alırken rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın oy sayısı 60 bin 399'da kaldı. Truss, yarın Kraliçe II. Elizabeth tarafından resmen başkaban olarak atanacak.

Boris Johnson Temmuz ayı başında partisinin genel başkanlığından istifa etmiş ancak partinin yeni lideri seçilene kadar başbakanlığı sürdüreceğini açıklamıştı.

Truss seçim sonucunun açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada iki yıl süreyle görev yapma niyetinde olduğunu ifade etti. Konuşmasında vergi indirimine gideceğini ve ekonomiyi büyütmek istediğini vurgulayan Truss, enerji krizinin görev döneminde eğileceği başlıca konular arasında olduğunu söyledi. Truss, vatandaşın ödediği yüksek enerji faturalarını gündemine alacağını ve enerji tedariği konusuna uzun vadeli sorunlarla ilgileneceklerini kaydetti.

İngiltere de bir sonraki seçimlerin 2024 yılında yapılması bekleniyor. Truss zafer konuşmasında ayrıca Muhafazakar Parti'ye 2024'te "büyük bir zafer" kazandırma vaadinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Truss'ı Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla tebrik etti. Scholz mesajında "Yeni rolünüzden ötürü tebrikler, Liz Truss! Bu zor zamanlarda işbirliği yapacak olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Birleşik Krallık ve Almanya partnerler ve dostlar olarak yakın çalışmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Reuters, DW/ EC, JD

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Kaynak: Deutsche Welle

Liz Truss, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss - Son Dakika

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