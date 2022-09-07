İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD'li mevkidaşı Biden'la telefonda görüştü - Son Dakika
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İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD'li mevkidaşı Biden'la telefonda görüştü

07.09.2022 00:32
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, ABD'li mevkidaşı Biden'la telefonda görüştü

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ABD Başkanı Joe Biden'la ilk telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Belfast (Hayırlı Cuma) Anlaşması'nı ele aldı.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, ABD Başkanı Joe Biden'la ilk telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, Rusya- Ukrayna savaşı ve Belfast (Hayırlı Cuma) Anlaşması'nı ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Biden'ın, mevkidaşı Truss'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.

Açıklamada, Truss'ın, ortak zorlukların, özellikle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşının meydana getirdiği zorlu ekonomik sorunların üstesinden gelmek için Biden'la yakın çalışmayı dört gözle beklediği kaydedildi.

İki liderin, NATO'nun yanı sıra ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulan AUKUS ittifakı aracılığıyla derin savunma ittifakının ilerletilmesi dahil bağlantılarını geliştirilmesine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, küresel özgürlüğü güçlendirme, otokrasilerin oluşturduğu risklerle mücadele etme ve Putin'in Ukrayna'da başarısız olmasını sağlama konusundaki taahhütlerini pekiştirdi. Truss ve Biden, bir dizi iç meseleyi ele aldı ve Belfast (Hayırlı Cuma) Anlaşması'nı (Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren anlaşmayı) korumanın önemi üzerinde anlaştı."

Liz Truss, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu 5 Eylül'de açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.

Böylece, parti içindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

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Kaynak: AA

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