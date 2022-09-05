İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, oylama sonuçlarının ardından konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, oylama sonuçlarının ardından konuştu Açıklaması

05.09.2022 15:34
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, oylama sonuçlarının ardından konuştu Açıklaması

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Muhafazakar Partinin yeni lideri olarak seçmenlere verdikleri vaatleri yerine getireceğini belirterek, "Vergileri azaltacak ve ekonomimizi büyütecek cesur bir plan sunacağım." dedi.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Muhafazakar Partinin yeni lideri olarak seçmenlere verdikleri vaatleri yerine getireceğini belirterek, "Vergileri azaltacak ve ekonomimizi büyütecek cesur bir plan sunacağım." dedi.

İktidardaki Muhafazakar Parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini olan Liz Truss, oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından konuştu.

Truss, partisinin yeni lideri olarak seçilmekten onur duyduğunu dile getirerek, rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a da saygılarını sundu.

Konuşmasında, "dostum" olarak hitap ettiği Boris Johnson'a da teşekkür eden Truss, "Boris, Brexit'i yaptın, (ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri) Jeremy Corbyn'i ezdin, aşıyı çıkardın ve (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e karşı çıktın. Kiev'den Carlisle'a kadar takdir ediliyorsun." ifadelerini kullandı.

Truss, partisinin gelecek iki yıl içerisinde seçmenlere verdiği sözü yerine getireceği taahhüdünde bulunarak, "Parti lideriniz olarak, büyük ülkemizde oy verenlere söz verdiğimiz şeyi yerine getirme niyetindeyim." ifadesini kullandı.

Vaatlerine ilişkin ise "Vergileri azaltacak ve ekonomimizi büyütecek cesur bir plan sunacağım." diyen Truss, artan enerji faturaları konusunda, sadece faturalarla değil, aynı zamanda uzun vadeli enerji tedarik sorunlarıyla da ilgileneceğini söyledi.

İngiltere'de 7 Temmuz'da Boris Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucunda, Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kaldı.

Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı.

Truss, yarın hükümeti kurma görevini alacak

Başbakan Boris Johnson, yarın tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunacak ve ardından Truss, Kraliçe'den yeni hükümeti kurma görevini alacak.

Yeni Başbakan Truss, Kraliçe ile görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve burada bir konuşma yapacak.

Liz Truss'ın yarın yeni kabineyi açıklaması öngörülüyor.

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Boris Johnson, Liz Truss, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss, oylama sonuçlarının ardından konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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