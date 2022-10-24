İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, ilk konuşmasını gerçekleştirdi: Ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım - Son Dakika
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İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, ilk konuşmasını gerçekleştirdi: Ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım

24.10.2022 20:31

İngiltere'de Liz Truss'ın istifasından sonra partisindeki liderlik yarışını kazanarak başbakan olan Hint asıllı Rishi Sunak, ilk konuşmasını yaptı. Sözlerine ülkeye hizmetlerinden dolayı Truss'a teşekkür ederek başlayan Sunak, "Derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok. Artık istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de 20 Ekim'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Liz Truss'ın ardından parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanarak ülkenin yeni başbakanı olan Sunak, ilk konuşmasını yaptı.

TRUSS'A TEŞEKKÜR ETTİ

Sunak, konuşmasının başında, olağanüstü zor koşullar altında ülkeye yaptığı hizmetlerden ötürü Truss'a teşekkür etti. Muhafazakar Parti milletvekillerinin desteğini alarak, partinin yeni lideri seçilmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Sunak, partisi ve ülkesine hizmet edecek olmanın hayatının en büyük ayrıcalığı olduğunu söyledi.

"DERİN BİR EKONOMİK ZORLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Sunak, İngiltere'nin büyük bir ülke olduğunu ve bu ülkeye çok şey borçlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak, derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok. Artık istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım. Çünkü karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmenin ve çocuklarımız ve torunlarımız için daha iyi, daha müreffeh bir gelecek inşa etmenin tek yolu bu. Size dürüstlük ve alçakgönüllülükle hizmet edeceğime ve İngiliz halkına hizmet etmek için her gün çalışacağıma söz veriyorum."

İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, ülkenin istikrara ve birliğe ihtiyacı olduğunu belirtti Açıklaması

3. CHARLES'TAN HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ DEVRALACAK

Sunak, İngiltere Kralı 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini devralacak ve böylelikle resmen İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

ETNİK AZINLIKTAN İLK BAŞBAKAN OLARAK TARİHE GEÇTİ

İngiltere'de 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak ve Muhafazakar Partinin Meclis Grup Başkanı Penny Mordount arasındaki liderlik yarışını Sunak kazandı. Rakibi Mordount, son dakika liderlik yarışından çekildiğini açıkladı ve Sunak'a desteğinin tam olduğunu duyurdu. Böylelikle, Muhafazakar Partinin tek adayı Rishi Sunak, doğrudan partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin de yeni başbakanı oldu.

Hint asıllı Sunak, ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak da tarihe geçti. Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını koymuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

Kaynak: AA
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