Hunt, daha önceki hükümetlerde, Dışişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanlık, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt oldu - Son Dakika

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