Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin yeni nükleer santralinin maliyetleri arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

İngiltere'nin yeni nükleer santralinin maliyetleri arttı

53 dakika önce

Fransız enerji şirketi EDF, İngiltere'nin güneyindeki Hinkley Burnu'nda kurulacak nükleer santralin maliyetini yaklaşık 21,5 ila 22,5 milyar sterlin olarak revize etti.

İngiltere'nin yeni nükleer santralinin maliyetleri arttı, System.String[]

Fransız enerji şirketi EDF, İngiltere'nin güneyindeki Hinkley Burnu'nda kurulacak nükleer santralin maliyetini yaklaşık 21,5 ila 22,5 milyar sterlin olarak revize etti.

İngiltere'de nükleer santral projesini yürütecek olan Fransız enerji şirketi EDF, Hinkley Point C adlı santralin zorlu faaliyet koşulları nedeniyle maliyetinin yaklaşık 2,9 milyar sterlin arttığını bildirdi. Firma, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 21,5 ila 22,5 milyar sterlin arasında olmasının beklendiğini duyurdu.

Projenin özel sektör tarafından finanse ediliyor olması nedeniyle artan maliyetlerin Fransız EDF ve Çinli ortak China General Nuclear Power Corp (CGN) tarafında ödenmesi bekleniyor. Buna karşın, santralin 2025-2026 yıllarında tamamlanmasının ardından artan maliyetlerin elektrik taban fiyatları yoluyla tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

"Hinkley Point C" nükleer santrali İngiltere'de yaklaşık 20 yıl sonra onaylanan ilk nükleer santral projesi olması açısından önem taşıyor.

Projenin 2025 yılında tamamlanmasının ardından, ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 7'sini karşılaması öngörülüyor.

Bu ay başında İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bir diğer önemli proje olan hızlı tren projesi HS2'nin ilk etabı olan Londra ve Birmingham hattının tamamlanmasının planlanandan beş yıla kadar gecikebileceğini, projenin toplam maliyetinin ise 62 milyar sterlinden 88 milyar sterline yükseldiğini söylemişti.

İngiltere, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
İngiliz perakende devi Sainsbury's 115 şubesini kapatacak Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor Cami imamının çocuklara korku filmi izletmesi ailelerin tepkisini çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 18:26:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin yeni nükleer santralinin maliyetleri arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]