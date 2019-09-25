Son Dakika Haberleri: İngiltere’nin yeni nükleer santralinin maliyetleri arttı
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İngiltere’nin yeni nükleer santralinin maliyetleri arttı

23 dakika önce

İngiltere'de nükleer santral projesini yürütecek olan Fransız enerji şirketi EDF, Hinkley Point C adlı santralin maliyetinin zorlu faaliyet koşulları nedeniyle yaklaşık 2,9 milyar sterlin arttığını duyurdu.

İngiltere’nin yeni nükleer santralinin maliyetleri arttı, System.String[]

İngiltere'de nükleer santral projesini yürütecek olan Fransız enerji şirketi EDF, Hinkley Point C adlı santralin maliyetinin zorlu faaliyet koşulları nedeniyle yaklaşık 2,9 milyar sterlin arttığını duyurdu.

İngiltere, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:55 
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