İngiltere: Parlamento'yu tatil eden Başbakan Johnson'un önündeki Brexit senaryoları

Brexit krizi giderek büyüyor; İngiltere Başbakanı Boris Johnson altı günde girdiği altı oylamanın tamamını kaybetti. Hükümet parlamentodaki çoğunluğu da yitirdi. Boris Johson'un talep ettiği erken seçim kozu da tutmadı. Daha önce 31 Ekim olarak belirlenen Brexit'in gerçekleşme garantisi de bulunmuyor. Johnson'ın talebi üzerine Parlamento beş haftalık bir süre için askıya alındı ancak Boris Johnson'ın da önü kesilmiş durumda. Öte yandan muhalefetin anlaşmasız Brexit'i bloke etmek için Avam Kamarası'ndan geçirmeyi başardığı yasa Kraliçe tarafından onaylandı ve yasalaştı.



Brexit sürecinin kontrolünü kaybeden ve yeni bir plan ortaya koyamayan Boris Johnson, erken seçim talebinin gerçekleşmesi için yasal önlemler alabileceğini söylüyor.