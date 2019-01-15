Son Dakika Haberleri: İngiltere parlamentosu AB ile yapılan Brexit anlaşmasını oyladı

İngiltere parlamentosu AB ile yapılan Brexit anlaşmasını oyladı

1 saat önce

İngiltere'de parlamento, hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını oyladı.

İngiltere parlamentosu AB ile yapılan Brexit anlaşmasını oyladı, System.String[]
İngiltere'de parlamento, hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını oyladı. Oylama sonucunda parlamento anlaşmayı 202'ye karşı 432 oyla reddetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:45 

Parlamento, Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi
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