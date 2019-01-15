İngiltere parlamentosu AB ile yapılan Brexit anlaşmasını oyladı
1 saat önce
İngiltere'de parlamento, hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını oyladı.
İngiltere
'de parlamento, hükümetin Avrupa Birliği
ile vardığı Brexit anlaşmasını oyladı. Oylama sonucunda parlamento anlaşmayı 202'ye karşı 432 oyla reddetti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:45
İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti
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