Son Dakika Haberleri: İngiltere Parlamentosu AB'nin Kapısını Çalacak

İngiltere Parlamentosu AB'nin Kapısını Çalacak

1 saat önce

İngiliz Parlamentosu, Brexit için ikinci bir referandum yapılma önerisini reddederek Avrupa Birliği'nden Brexit'in ertelenmesini talep etme kararı aldı.

İngiltere Parlamentosu AB'nin Kapısını Çalacak, System.String[]
İngiliz Parlamentosu, Brexit için ikinci bir referandum yapılma önerisini reddederek Avrupa Birliği'nden Brexit'in ertelenmesini talep etme kararı aldı. İngiliz Parlamentosu bugün bir kez daha İngiltere'nin Avrupa Birliği ile yaşadığı Brexit krizi üzerine toplandı. Milletvekilleri Brexit için ikinci bir referandum yapılma önerisini reddederken Avrupa Birliği'nden Brexit'in ertelenmesini talep etme kararı aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

İngiltere, Avrupa Birliği, Güncel
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