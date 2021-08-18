İngiltere Parlamentosu, Afganistan konulu özel oturumda toplandı - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'nin güçlerini geri çektikten sonra İngiltere'nin tek başına Afganistan'ın çöküşünü önleyebileceğini düşünmenin "illüzyon" olduğunu söyledi.

Tatilin ardından İngiltere Parlamentosu, Afganistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere özel bir oturumda toplandı.

Burada konuşan Johnson, şu anda önceliklerinin geride kalan İngiliz vatandaşları ve müttefiklerini tahliye etmek olduğunu belirtti.

Johnson, ABD'nin çekilme niyetini açıklamasının ardından "zor bir gerçeklikle" karşı karşıya kaldıklarını ve müttefiklerin ABD'siz devam etme isteği olmadığını savundu.

Batı'nın ABD liderliğindeki bu görevi sürdüremeyeceğini kaydeden İngiliz Başbakan, "Müttefiklerimiz arasında askeri varlığın devam etmesi veya Afganistan'da NATO tarafından uygulanan bir askeri çözüm için istek olduğuna inanmanın gerçekten bir illüzyon olduğunu düşünüyorum. Bu fikir, 2014'te çatışmaların sona ermesiyle bitti." dedi.

"İngiliz askerleri konuşlandırmanın bir seçenek olduğuna inanmıyorum"

İngiliz askerlerinin yeniden görev almasının beklenmemesi gerektiğini söyleyen Johnson, "İnsanlar ne kadar içtenlikle savunursa savunsun, bugün on binlerce İngiliz askerini Taliban'a karşı savaşmak için konuşlandırmanın bir seçenek olduğuna inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı, hükümetin gelişmelere hazırlıksız yakalandığı yönündeki iddiaları ise reddetti.

Planlamanın birkaç aydır devam ettiğini ve Kabil Havalimanı'nda bir acil durum merkezi kurulması kararının iki hafta önce alındığını söyleyen Johnson, "çöküşün Taliban'ın öngördüğünden bile daha hızlı olduğunu" savundu.

Taliban'ın şu anda bu tahliyenin devam etmesine izin verdiğini söyleyen Johnson, "En önemli şey, bunu elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yapmamız ve şu anda yaptığımız da bu." dedi.

Taliban'ın verdiği sözlere işaret eden Johnson, "Bu rejimi, sözlerine göre değil tercihlerine, eylemlerine; teröre, suça ve uyuşturucuya karşı tutumuna; insani yardıma erişim, kız çocuklarının eğitim alma haklarına göre değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.